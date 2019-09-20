Orman yangınları erken uyarı sistemiyle engellenecek

Yangın erken uyarı sistemleri, çıplak gözle algılanması 2-12 dakikayı bulan orman yangınlarını saniyeler içinde tespit edebiliyor.



Son günlerde peş peşe gerçekleşen orman yangınlarının oluşturduğu tahribat bu konudaki yeni teknolojileri ve yenilikçi çözümleri de gündeme getiriyor. Açık havada gerçekleşen yangınların fark edilmesi ve hızla müdahale edilmesi için geliştirilen 'Yangın Erken Uyarı Sistemleri' de bunların en etkilisi olarak görülüyor.



Video yönetim yazılımları konusunda önde gelen Milestone Systems; yangın erken uyarı sistemlerinin temelini oluşturan; yangın algılama kameraları, termal kameralar, video analiz, yapay zeka ve sensör uygulamalarını sunduğu açık dijital platformda bir araya getirerek, tüm bu kaynakların entegre bir şekilde sorunsuz çalışmasını mümkün kılıyor. Dijital platform aynı zamanda bu kaynaklardan gelen tüm verileri alacak, doğrulayacak ve erken müdahale için ilgili birimleri uyaracak alt yapıyı da sağlıyor.



"Erken uyarı sistemleri hayati önem taşıyor"



Şirketin Güney Doğu Avrupa Satış Müdürü Özgür Uygur, "Orman yangınları bugün Amazonlardan Sibirya'ya pek çok noktanın hassas gündeminde. Orman Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, ülkemizde sadece son bir ayda gerçekleşen orman yangını sayısı 200'ü buluyor. Geleneksel sistemlerle yangının çıplak gözle algılanması 2-12 dakikayı bulurken, erken uyarı algoritmaları ile bu süre 20 saniyeyekadar düşebiliyor ve yangına erken müdahale sağlanırken, kayıplar minimuma indiriliyor. Bu rakamlar yangınla mücadelede erken uyarı sistemlerinin taşıdığı hayati önemi göz önüne seriyor.



Özellikle yaz aylarında yalnızca ülkemizde değil, dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan orman yangınları ekosistemi ve yerleşim yerlerini tehdit etmenin yanı sıra, söndürme çalışmaları ve oluşan zararın tazmini için yapılan harcamalarla ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Örneğin Amerika'da 2018 yılında sadece Kaliforniya'da 9 binin üzerinde yangın vakası gerçekleşti. Toplam 16 milyar dolarlık hasar oluşan bu yangınların söndürme aktiviteleri için ise 2 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Yangın erken uyarı sistemi halen başta ABD olmak üzere Kanada, Almanya, İsveç, Rusya, Hırvatistan, Brezilya olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor" dedi. - İSTANBUL