Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi

02.06.2022 18:12

Safranbolu ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı evinde sütle besledikten sonra yetkililere teslim etti.

Safranbolu ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı evinde sütle besledikten sonra yetkililere teslim etti.

İlçede yaşayan Emre Yüce, Ovacuma köyü yakınlarında ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı evine götürdü.

Karacayı biberon yardımıyla sütle besleyen Yüce, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerce teslim alınan yavru karaca, bakımın ardından doğal ortamına bırakıldı.

Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi
Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi
Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi
Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi

YORUMLAR
500
Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı Bitkin halde bulduğu karacayı biberonla besleyip baktı Öğrenciler 400 kilogram atık pil topladı Öğrenciler 400 kilogram atık pil topladı
Kaynak: AA

Safranbolu, Emre Yüce, Ovacuma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi - Son Dakika


Son Dakika
18:05 Gıda krizinin çözümü için gözler Türkiye'de! Tahıl koridoru oluşturulacak
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
17:41 Böyle boşanma gerekçesi görülmedi! "Her gün yemekte erişte hazırlıyordu" diyerek eşinden boşandı
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 18:18:13. #1.11#
SON DAKİKA: Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement