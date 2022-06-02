Ormanda bitkin bulduğu yavru karacayı biberonla besledi

Safranbolu ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı evinde sütle besledikten sonra yetkililere teslim etti.
İlçede yaşayan Emre Yüce, Ovacuma köyü yakınlarında ormanlık alanda bitkin halde bulduğu yavru karacayı evine götürdü.
Karacayı biberon yardımıyla sütle besleyen Yüce, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan yavru karaca, bakımın ardından doğal ortamına bırakıldı.
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