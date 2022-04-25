Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti - Son Dakika
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Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti

25.04.2022 09:58
Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti

İSTANBUL (İHA)-Havaların ısınması ile birlikte ormanlardaki denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, Sultanbeyli ilçesinde ormanlık alanlarda sabotaj eylemlerine yönelik dron ile yapılan denetimlerde havaya ateş eden iki kişiyi suçüstü yakaladı.

İSTANBUL (İHA)-Havaların ısınması ile birlikte ormanlardaki denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, Sultanbeyli ilçesinde ormanlık alanlarda sabotaj eylemlerine yönelik dron ile yapılan denetimlerde havaya ateş eden iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınması ile birlikte ormanlara yönelik sabotaj eylemlerine karşı tedbirlerini artırdı. İlçe genelindeki ormanlık alanlarda uygulamalarını sıklaştıran emniyet güçleri, karadan ve dron ile havadan devriye görevi yaptı. Oluşabilecek herhangi bir sabotajı engellemeye yönelik yürütülen çalışmalarda, dün ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesinde bulunan Aydos Ormanlarında gerçekleştirilen dron ile hava devriyesinde kalabalık bir grubun içerisinde bulunan iki şüphelinin ormanda etrafa rastgele ateş ettiği tespit edildi. Polis tarafından yapılan çalışmalarda havaya ateş eden G.S. ve yaşı 18'den küçük F.S isimli 2 şüpheli, ateş açtıkları kurusıkı tabancalar ile birlikte anında yakalandı. Ormanda ateş ederken yakalanan her iki şüpheliye toplam 4 bin 712 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan ormanlık alanlarda sabotaj eylemlerine yönelik dron ile yapılan denetimler polis dronuna da yansıdı. Havadan elde edilen görüntülerde ormanda rast gele ateş eden iki kişi ve yanlarındaki kalabalık grup görünüyor. Havadan dron ile tespit edilen şüpheliler, kara devriyesi yapan polis ekiplerince yakalandıkları görülüyor. - İSTANBUL

Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti
Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti
Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti
Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti
Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti

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Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli, Hisarcık, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda silahla ateş edenler dronla yakalandı, polis cezayı kesti - Son Dakika


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