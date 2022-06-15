İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kaçak kazı yapılacağı bilgisini aldı. Bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, İ.K.(67) ve M.A.(65) isimli şahısları, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektör ve 1 adet yeraltı boşluk tespit cihazı ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika

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