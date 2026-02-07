Ormanspor Çanakkale'yi Yendi

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Samet Biner, Cemil Uygül, Atakan Kaymak
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Saliha Mandıracı 5, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 14, Başak Altunbey 6, Nisa Yalçın 10, Sıla Kaya 26, Dilasu Engin
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 14, Duygu Özen 7, Damla Gezgin 13, Kübra Erat 22, Yaren Düzcü 10, DeShields 8, Aliye Nur Orak, Yağmur Güvercin
1. Periyot: 12-18
Devre: 29-38
3. Periyot: 49-59
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 74-68 yendi.
