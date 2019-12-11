Orta Anadolu Bölgesi Bitkisel Üretim Grup toplantısı Aksaray'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta Anadolu Bölgesi Bitkisel Üretim Grup toplantısı Aksaray'da yapıldı - Son Dakika

Orta Anadolu Bölgesi Bitkisel Üretim Grup toplantısı Aksaray'da yapıldı

6 saat önce

Aksaray'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen Orta Anadolu Bölgesi Bitkisel Üretim Bölge Grup Toplantısı, Konya, Karaman, Nevşehir ve Niğde illerinden gelen uzman yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Orta Anadolu Bölgesi Bitkisel Üretim Grup toplantısı Aksaray'da yapıldı, System.String[]

Aksaray'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen Orta Anadolu Bölgesi Bitkisel Üretim Bölge Grup Toplantısı, Konya, Karaman, Nevşehir ve Niğde illerinden gelen uzman yöneticilerin katılımı ile gerçekleştirildi.


Orta Anadolu Bölgesi Bitkisel Üretim Bölge Grup Toplantısında bir konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray ilinin tarım ve hayvancılık konusunda öncü bir olduğunu, birçok üründe Türkiye'de ilk beşe girdiğini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray'ın tarım ve hayvancılıkta daha ileriye gitmesi için projeler gerçekleştirildiğini, üretimden tüketime kadar her aşamada çiftçinin yanında olunduğunu, kurum ve STK bazında özverili çalışmalar yapıldığını, farklı alanlarda gerçekleştirilen projeler ile tarıma katma değer sağlandığını söyledi.


Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu'ndan Dr. Yusuf Işık tarafından Orta Anadolu Bölgesinde farklı fosfor değeri gösteren topraklarda buğdayın fosforlu gübre isteği konulu sunu anlatıldı. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünden Dr. Kazım Gür, şeritvari toprak işleme tekniği ile üretim uygulamaları, Dr. Telat Yıldırım ise Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstiüsü tarafından geliştirilen çeşitlerin tanıtımı konulu sunu anlattılar. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yeni geliştirilen patates çeşitlerinin tanıtımı Ali Karataş tarafından gerek video gerek sunu şeklinde yapıldı. Yoğun katılımın olduğu Bitkisel Üretim Bölge Toplantısına Aksaray Valisi Ali Mantı, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Tanışır, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, STK başkan ve temsilcileri katıldı. - AKSARAY

Aksaray, Niğde, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
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