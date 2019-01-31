Son Dakika Haberleri: Orta Asya Türklerinin Üç Bin Yıllık Formülü Türkiye'de Üretilmeye Başlandı

Orta Asya Türklerinin Üç Bin Yıllık Formülü Türkiye'de Üretilmeye Başlandı

51 dakika önce

Orta Asya Türkleri tarafından üç bin yıldır kullanılan bitkisel kür besin takviyesi olarak Türkiye'de üretilmeye başlandı.

Orta Asya Türklerinin Üç Bin Yıllık Formülü Türkiye'de Üretilmeye Başlandı, System.String[]
Orta Asya Türkleri tarafından üç bin yıldır kullanılan bitkisel kür besin takviyesi olarak Türkiye'de üretilmeye başlandı. 8 bitkinin karışımından üretilen tabletin fiziksel ve zihinsel yorgunluğu azalttığı öne sürüldü.

Orta Asya Türkleri tarafından üç bin yıldır kullanılan bitkisel kür besin takviyesi olarak Türkiye'de üretilmeye başlandı. Zndemann markasıyla 8 bitkinin karışımından üretilen tablet sayesinde gün içinde yaşanan fiziksel ve zihinsel yorgunluğun önüne geçildiğini belirtildi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının izniyle üretilen ürüne Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden de büyük talep var.

Tabletlerin üç bin yıldır uygulanan Orta Asya Halk Tababeti, denilen bir kürle üretildiği bilgisini veren Uygur Özerk Bölgesi Hotem Geleneksel Tababet Fakültesinden mezun olan Muhammed Bilge, "Zndemann Orta Asya Halklarının uzun tarihi sürecinde gerçekleşen doğal afet ve hastalıklarla yaptığı amansız mücadelelerin gelişme sürecinde oluşmuş ve günümüze kadar miras kalan bir kürle üretilmiş bir ek gıda takviyesidir. Ürün tamamen bitkilerden üretildiği için ilaç değildir. Geniş araştırmalardan sonra bu kürü İstanbul'daki yatırımlarımız sonucu ürettik. Kısa zamanda büyük ilgi gören ürünümüz aktif yaşam temposu ya da yorucu günlük işleri nedeniyle kendini bedensel ve zihinsel olarak yorgun ve zayıf hissedenlerin kullanması için üretilmiş bir bitkisel gıda takviyesidir. Hedefimiz Türkiye'de yatırımlarımıza devam ederek ürünümüzü Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç etmektir" diye konuştu.

Anadolu coğrafyasının endemik bitki zenginliği bakımından büyük potansiyele sahip olduğunu ifade eden Muhammed Bilge, "Bu zenginliği doğal üretim yöntemleriyle insanların yararına kullanmak istiyoruz. Zndemann ürünümüz içinde hiçbir kimyasal madde yer almıyor. Zencefil, Darülfülfül, Karabiber, Tarçın, Sarı Halide, Antep Fıstığı, Mayıs Papatyası, Hindistan Cevizi Tozu, Kuş Üzümü doğal bal ile karıştırılarak elde edilen tabletleri her yaştan insan kullanabilir. Tüketiciler ürünlerimize zndemann.com sitesi üzerinden ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.

Ürünün düzenli kullanıldığında mineral ve vitaminlerin vücut tarafından daha iyi kullanılmasına yardımcı olduğunu ifade eden Bilge, "Kadın ve erkeklerdeki bel soğukluğunun giderilmesine, Kan dolaşımının hızlandırılmasına, yorgunluğu azaltılmasına yardımcı olur. Vücudun enerjisini arttırarak, zihinsel ve bedensel performansın yükselmesine. Sporcuların performanslarını öğrencilerin konsantrasyonunun artmasına yardımcı olur. Kullanıcıların odaklanmasını kolaylaşmasına ve dikkat eksikliğinin azalmasına yardımcı olur. Unutkanlık sorunu yaşayanların bu sorununu aşmalarına yardımcı olur. Kullanıcıların mutluluk seviyesinin artmasına katkı sağlar. Sabahları daha kolay ve zinde uyanmanıza yardım eder. Vücudun hastalıklara karşı direncinin artmasına yardımcı olur. Cinsel aktivitede her iki cinste de kaliteyi ve performansın yükseltmesine yardımcı olur. Kaliteli sperm üretimini artmasına ve sperm sayısını çoğalmasına yardımcı olur. Metabolizmanın hızlandırılmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Orta Doğu, Avrupa, Türkiye, Asya, Ekonomi
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