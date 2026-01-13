Orta Avrupa Havalimanları Buzlanma Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Orta Avrupa Havalimanları Buzlanma Nedeniyle Kapatıldı

13.01.2026 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Budapeşte, Viyana ve Bratislava havalimanları buzlanma nedeniyle geçici olarak hizmet dışı kaldı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Avusturya'nın başkenti Viyana ve Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki uluslararası havalimanları, buzlanma nedeniyle geçici süreyle hizmet dışı kaldı.

Zorlu hava şartları, Orta ve Doğu Avrupa'da çok sayıda havalimanında aksamalara neden oldu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı, yayınladığı bir açıklamayla havalimanının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Havalimanı, siyah buz ve aşırı buzlanmanın yol açtığı güvenlik riskleri nedeniyle geçici olarak kapatılmıştır. Güvenlik gerekçeleriyle, yerel saat ile 10.25'ten itibaren havalimanında tüm iniş ve kalkışlar, geçici olarak askıya alınmıştır" denildi.

Açıklamada, havayolu hizmetlerinin, pistlerin, taksi yollarının ve apronların temizlenmesi için yoğun bir şekilde çalışıldığı ifade edildi. Viyana Havalimanı da günün erken saatlerinde pistlerde oluşan kalın buz tabakası nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, buz çözme girişimlerine rağmen havalimanında pistlerin yeniden donduğunu ve havalimanının uçuşları diğer havalimanlarına yönlendirmek zorunda kaldığını açıkladı. Havalimanında bu durumun yerel saatle 11.00 civarına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Avusturya'ya komşu ülke Slovakya'nın başkentindeki Bratislava Havalimanı da sabah saatlerinde geçici olarak kapandı. Havalimanından yapılan açıklamada, "Pistteki olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle havalimanı, 11.15'e kadar kapalı olacaktır. Bu nedenle sabah saatlerinde uçuş gecikmeleri beklenmektedir. Acil durum operasyon ekibi, pistin frenleme şartlarını değerlendirmek ve havalimanının ne zaman güvenli bir şekilde faaliyete geçebileceğini belirlemek üzere toplantı halindedir" denildi.

Prag Havalimanı'nda uçuşlar kısıtlandı

Orta Avrupa ülkesi Çekya'da ise başkent Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı, buzlanma nedeniyle sınırlı faaliyet gösterdi. Havalimanı tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada personelin ana pisti buzdan arındırmaya çalıştığını ve inişlerde gecikme ve değişiklikler beklendiği duyuruldu. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

Orta Avrupa, Hava Durumu, Havacılık, Olaylar, Viyana, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Orta Avrupa Havalimanları Buzlanma Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
16:19
Oktay Kaynarca’nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp’ta saç ve kan örneği verdi
Oktay Kaynarca'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler Adli Tıp'ta saç ve kan örneği verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:08:24. #7.11#
SON DAKİKA: Orta Avrupa Havalimanları Buzlanma Nedeniyle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.