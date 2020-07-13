Orta'da doğal gaz için ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Çankırı'nın Orta ilçesini doğal gazla buluşturacak hattın inşasına başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen törende Kaymakam Bayram Yıldız, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay ile kurum müdürleri ve muhtarların katılımıyla boruların döşenmesi için ilk kazma vuruldu.

Törende konuşan AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, ilçenin en önemli meselelerinden biri olan doğal gazın çalışması için bugün başlangıç yaptıklarını söyledi.

Vatandaşa verdikleri sözün yerine getirilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çivitcioğlu, " Ayasofya'nın ibadete açılışını bizler alkışlarken birileri alkışlamadı. Onlar her zamanki gibi laf üretir biz de hizmet yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

Kaymakam Bayram Yıldız da ilçenin doğalgaza kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükselteceğini bildiğimiz doğal gazın Orta'ya kavuşturulması ciddi manada tarihi dokuya sahip ilçemizin aynı zamanda modern yüzüne de katkı sunacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da çalışmaların en kısa sürede bitirileceğini, bunun için belediye olarak bütün imkanları seferber edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurban kesildi.