Orta Doğu'da Gerilim: Bakanlar İsrail'i Kınadı

02.02.2026 15:36
BAE, Türkiye ve diğer ülkeler, Gazze'deki ateşkes ihlalleri nedeniyle İsrail'i kınadı.

Dosya Boyutu: 47.50 MB

TARİH: 2 Şubat 2026

UZUNLUK: 00: 00: 40

KATEGORİ: Siyaset

1.ANONS (Türkçe): YU JİAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Katar dışişleri bakanları, Gazze'deki ateşkesi pek çok kez ihlal eden İsrail'i güçlü şekilde kınadı.

ANONS (Türkçe): YU JİAMING, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Bakanlar pazar günü yaptığı açıklamada ihlallerin "gerilimi tırmandırma ve sükunetin güçlendirilmesi ile istikrarın yeniden tesisine yönelik çabaları baltalama riskini ortaya çıkardığı" uyarısı yapılırken, barış planının ikinci aşamasına bağlı kalınmasının şart olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik iki yıl süren saldırılarının ardından Mısır, Katar, Türkiye ve ABD'nin arabuluculuğuyla 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Diplomasi, Orta Doğu, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Güncel, İsrail, Katar, Ürdün, Mısır, Gazze, Son Dakika

