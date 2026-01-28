Orta Doğu'da Gerilim Tırmanıyor

İsrail basını, Orta Doğu'nun, ülkeler arasında doğrudan bir çatışmaya ve ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısını içeren "kritik bir senaryoya" hızla yaklaştığını yazdı.

İsrail merkezli Walla haber sitesinde yayımlanan haberde, son 24 saat içinde İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik tehditleri, ABD'nin İran çevresindeki askeri yığınağını sürdürmesi ve İsrail'de artan teyakkuz durumu nedeniyle bölgedeki gerilimin ciddi şekilde tırmandığı belirtildi.

Haberde, "Değerlendirmelere göre, bölge ülkeler arasında doğrudan bir çatışmayı ve ABD'nin İran yönetimine yönelik bir saldırısını içeren aşırı bir senaryoya hızla yaklaşıyor." ifadesi kullanıldı.

"İsrail yüksek alarmda"

Haberde, İsrail ordusunun İran kaynaklı olası saldırılara karşı "yüksek düzeyde alarm ve hazırlık" durumunu sürdürdüğü, bazı yedek askerlerin istihbarat uyarılarına bağlı olarak evlerinden veya iş yerlerinden seferber edilmeyi beklediği kaydedildi.

İsmine yer verilmeyen güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberde, savaş durumunda ABD'nin saldırıya hazırlanması için İsrail'e zamanında uyarı ileteceği kaydedildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, çeşitli sınır hatlarında ve işgal altındaki Batı Şeria'da olası sürpriz gelişmelere karşı hazırlık yaptığı belirtildi.

ABD'nin askeri yığınağı

Haberde Washington'un hazırlıklarına ilişkin olarak, ABD'nin İran çevresinde hava, deniz ve kara unsurlarını konuşlandırmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, "İlk adımlar arasında, küresel ticaret için stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına yönelik girişimlere karşı güçlü bir askeri varlık bulundurmak yer alıyor." ifadelerine yer verildi.

Son saatlerde çeşitli ABD askeri uçaklarının Orta Doğu'daki üslere iniş yaptığı da aktarılan haberde, "Bölgedeki askeri yığınak ve istihbarat faaliyetlerinin yoğunluğu, Beyaz Saray'ın İran'a yönelik niyetlerini açık biçimde ortaya koyuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, bu niyetlerin "üst düzey yetkililere yönelik hedefli operasyonlar, İran devletine bağlı güvenlik yapılarının hedef alınması veya yönetimi zayıflatmaya dönük geniş çaplı bir hamle" ihtimallerini içerdiği ileri sürüldü.

Haberde, İran lideri Ali Hamaney'in olası ABD saldırılarından duyulan endişe dolayısıyla yer altı sığınağına taşındığı yönündeki iddiaların, bölgedeki gerilimin boyutunu gösterdiği vurgulandı.

Haberde, "Tahran'da özellikle son 24 saatte, ABD güçlerinin İran'ı hava ve deniz unsurlarıyla büyük ölçüde kuşatması nedeniyle belirsizlik yerini alarm durumuna bıraktı." ifadelerine yer verildi.

İranlı üst düzey yetkililerin sert açıklamalarla ABD ve İsrail'e doğrudan tehditler yönelttiği, İran topraklarının hedef alınmasının "kırmızı çizgi" olarak ilan edildiği aktarıldı.

Haberde, Devrim Muhafızları'nın hazırlıkları kapsamında ülke genelinde askeri birlik hareketliliğinin arttığı, bazı komutanların güvenlik gerekçesiyle yer altına geçtiği ve askeri teçhizat taşıyan nakliye uçaklarının farklı bölgelere iniş yaptığı da iddia edildi.

Haberde ayrıca, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın da gerilime ilişkin açıklamalarında, İsrail'in İran'a saldırması halinde Hizbullah'ın karşılık vereceği mesajına değinildi.

ABD ve İsrail, İran'ı bölgedeki başlıca tehdit olarak görüyor.

Washington ve Tel Aviv, Tahran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını savunurken, İran nükleer programının enerji üretimi ve sivil amaçlara yönelik olduğunu öne sürüyor.

Bölgede nükleer silaha sahip tek ülke olduğu bilinen İsrail ise İran'ın uzun menzilli füze kapasitesini yeniden inşa etmesinin İsrail için güvenlik tehdidi oluşturduğunu iddia ediyor.

İsrail, Filistin topraklarını ve Suriye ile Lübnan'ın bazı bölgelerini uzun yıllardır işgal altında tutuyor ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor.