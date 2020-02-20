Orta ilçesinde tasarım ve beceri atölyeleri açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orta ilçesinde tasarım ve beceri atölyeleri açıldı - Son Dakika

Orta ilçesinde tasarım ve beceri atölyeleri açıldı

7 saat önce

Çankırı'nın Orta ilçesinde tasarım-beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Orta ilçesinde tasarım ve beceri atölyeleri açıldı, System.String[]

Çankırı'nın Orta ilçesinde tasarım-beceri atölyelerinin açılışı yapıldı.

Şehit Erkan Er Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen açılışta tuz, tarım, robotik kodlama, al sanatları, masal drama ve zeka oyunları atölyelerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Öğrenciler atölyelerde Çankırı'nın simgesi olan kaya tuzundan tuz lambaları üretecek, el sanatları, çiçek yetiştiriciliği, robotik kodlama faaliyetleri ve kendi masallarını yazıp canlandırmaya kadar çeşitli etkinliklerde bulunabilecek.

Öğrenciler ayrıca el sanatları atölyesinde yapacakları atkılarını Elazığ'da depremden etkilenen öğrencilere gönderecek.

Açılışa, Kaymakam Bayram Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş Uzun katıldı.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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