Orta Refüjden Geçen Sürücüye Ceza

İzmir'de orta refüjü kullanarak karşı şeride geçen ve trafiği tehlikeye düşüren sürücüye toplam 11 bin 895 TL ceza kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Alsancak Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sosyal medyada yayımlanan görüntüleri incelemeye alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir aracın orta refüjü kullanarak karşı yöne geçtiğini ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü belirledi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, kural ihlali yapan araç sürücüsünün S.S. (52) olduğu tespit edildi. İhlali kabul eden sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 6 ayrı maddesinden toplam 11 bin 895 TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 2 ay süreyle el konuldu. - İZMİR