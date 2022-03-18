Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı

18.03.2022 11:55
Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Gümüşhane'de kar yağışının ardından merkezde 10, Kürtün'de 16, Kelkit'te 30, Şiran'da 28, Torul'da 10 ve Köse'de 5 olmak üzere 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 23 araç ve 46 personelle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Eğitime ara verilen kentte, merkez ilçede 30, Ardeşen'de 15, Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 18, Güneysu'da 14, Hemşin'de 1, İkizdere'de 22, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 36 olmak üzere 173 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 62 iş makinesi, 135 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerdeki ilçelerde ise belediye ekipleri mahalle aralarında temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 33 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapalı 33 mahalle yolunun açılması için de çalışmaları sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar yüksekliği ise 118 santimetre olarak ölçüldü.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar yağışı sebebiyle merkezde 2, Ardanuç'ta 14, Arhavi'de 4, Borçka'da 13, Hopa'da 9, Kemalpaşa'da 8, Şavşat'ta 21, Yusufeli'de 8 olmak üzere 79 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve sonrasındaki buzlanma nedeniyle Şavşat- Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi ile Borçka-Hopa kara yolundaki Cankurtaran Tüneli mevkiinde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trabzon

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 157 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 220 personel ve 150 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu son 24 saatte 512 kapalı mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlük yaşıyor.

Eğitime bugün ara verilen kentte, belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı
Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı
Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı
Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı

YORUMLAR
500
Doğu Karadeniz'de 1100 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı Doğu Karadeniz'de 1100 yerleşim yerinin yolu kardan kapalı Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

Doğu Karadeniz, İkizdere, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Herkes Rusya'ya yaptırım uygularken Hindistan Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı: Daha da alacağız
11:57 Magandalara emsal niteliğinde kanun kararı! Elini kolunu sallayarak gezemeyecekler
11:55 Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta anlattı: Aldatılmış, kalbi kırık
11:53 8 yıllık evlilik tek celsede bitti: Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel anlaşmalı olarak boşandı
11:52 Gram altının fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor!
11:51 Popstar Bayhan'dan enteresan benzetme: Estetik bağımlısı kadını Seren Serengil sandı
11:49 Ukrayna İstihbaratı esir Rus askerlere, ölen Ukraynalı sivillerin görüntülerini izletiyor
11:44 Rusya, Ukrayna'dan sonra Letonya, Litvanya ve Estonya'yı mı hedef alacak? İşgal senaryosunu harita üzerinde anlattı
11:35 Eski bakanı Tansu Çiller'i topa tuttu! Cavit Çağlar: Çiller ne yüzle halkın karşısına çıkacak?
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 12:11:08. #1.11#
SON DAKİKA: Orta ve Doğu Karadeniz'de kar nedeniyle 541 yerleşimin yolu kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement