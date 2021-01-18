Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Trabzon'da 57 mahalle, Rize'de 43, Giresun'da 138, Gümüşhane'de 205, Artvin'de 45 köy olmak üzere toplam 488 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ve Derepazarı'nda 3'er, Ardeşen, Çamlıhemşin ve Hemşin'de 2'şer, Çayeli'nde 6 ve İkizdere'de 25 olmak üzere toplam 43 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri söz konusu yollarda 48 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığı Ovit Dağı'nda 30, Ayder Yaylası'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolun trafiğe açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler sürücülerin kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Giresun merkezde 11, Alucra'da 26, Bulancak ve Keşap'ta 9'ar, Çamoluk'ta 27, Çanakçı, Espiye, Piraziz, Yağlıdere ve Tirebolu'da 3'er, Dereli'de 22, Şebinkarahisar'da 19 olmak üzere 138 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun'un iç kesimlerdeki ilçeler ve Sivas'la olan kara yolu bağlantısını sağlayan 2200 rakımlı Eğribel geçinde kar yağışı etkili oluyor.

Yörede kar kalınlığı 80 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası, merkez ilçede 63, Kelkit'te 67, Köse'de 4, Kürtün'de 18, Şiran'da 36 ve Torul'da 17 olmak üzere 205 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde ise yağış sonrası Gümüşhane Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama faaliyeti yürütüyor.

Yağışın aralıklarla sürdüğü Gümüşhane-Trabzon arasındaki Zigana Dağı, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı, Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı ve Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçitlerinde de yer yer buzlanmalar meydana geldi.

Yetkililer, bu yolları kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Bayburt

Beyaza bürünen Bayburt'ta etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yağışın aralıklarla sürdüğü Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı ve Bayburt-Gümüşhane arasındaki Vauk Dağı geçitlerinde de buzlanma meydana geldi.

Yetkililer, bu yolları kullanacak sürücülere dikkatli olmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Artvin

Artvin'de etkili olan yağış sonrası kent genelinde 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de sürücüler yoğun kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentteki Atabarı Kayak Tesisleri'nde ise kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kafkasör Yaylası, Borçka ve Şavşat Karagöl gibi kentin doğal güzellikleriyle ünlü yerleri de beyaza büründü.

Trabzon

Trabzon'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu ilçelerde 57 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

İlçe belediyelerine ait ekiplerin de katıldığı çalışmalarla 57 mahalle yolunun en kısa sürede açılması hedefleniyor.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası kentin orta ve yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Akkuş, Aybastı, Gölköy, Kabadüz ve Korgan ilçelerinde, kapanan yollar belediye ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, ekiplerin bölgede tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Karla birlikte menderesleriyle ünlü Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası ve Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası da karla kaplandı.

Çambaşı Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kayak tesisinde sezonun açılması için çalışmalar sürüyor.