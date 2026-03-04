Ortadoğu\'daki savaş turizm sektörünü de vurdu

Ortadoğu'da artan gerilim turizm sektörünü de etkiledi. Dubai'de geceliği 400 eurodan başlayan bazı lüks otellerde oda fiyatları, yaşanan füze saldırısının ardından sert şekilde düştü.
Bölgedeki güvenlik endişelerinin artmasının ardından Dubai'deki bazı lüks oteller fiyatlarında büyük indirimler yaptı. Daha önce geceliği yaklaşık 400 eurodan başlayan oda fiyatlarının 68 euro seviyelerine kadar gerilediği görüldü.
Füze saldırısı sonrası ortaya çıkan güvenlik kaygıları nedeniyle turist rezervasyonlarında düşüş yaşandığı belirtiliyor. Otellerin talebi yeniden artırmak için fiyatları ciddi şekilde aşağı çektiği ifade edildi.
