Ortadoğu'daki savaş turizm sektörünü de vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ortadoğu'daki savaş turizm sektörünü de vurdu

Ortadoğu\'daki savaş turizm sektörünü de vurdu
04.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortadoğu'daki gerilimin turizm sektörünü etkilediği görülüyor. Füze saldırılarının ardından Dubai'deki lüks otellerde oda fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Daha önce geceliği 400 eurodan başlayan oda fiyatları, güvenlik endişeleri nedeniyle 68 euro seviyelerine kadar geriledi.

Ortadoğu'da artan gerilim turizm sektörünü de etkiledi. Dubai'de geceliği 400 eurodan başlayan bazı lüks otellerde oda fiyatları, yaşanan füze saldırısının ardından sert şekilde düştü.

400 EURODAN 68 EUROYA KADAR GERİLEDİ

Bölgedeki güvenlik endişelerinin artmasının ardından Dubai'deki bazı lüks oteller fiyatlarında büyük indirimler yaptı. Daha önce geceliği yaklaşık 400 eurodan başlayan oda fiyatlarının 68 euro seviyelerine kadar gerilediği görüldü.

TURİZM TALEBİ ETKİLENDİ

Füze saldırısı sonrası ortaya çıkan güvenlik kaygıları nedeniyle turist rezervasyonlarında düşüş yaşandığı belirtiliyor. Otellerin talebi yeniden artırmak için fiyatları ciddi şekilde aşağı çektiği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Turizm, İsrail, Dubai, İran, Son Dakika

Son Dakika Turizm Ortadoğu'daki savaş turizm sektörünü de vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar Sahte imha tutanağıyla adli emanetten uyuşturucu çaldılar
Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız Erdoğan: Savaşın değil, barışın tarafındayız
Fenerbahçe’yi Gaziantep’te bekleyen büyük tehlike Fenerbahçe'yi Gaziantep'te bekleyen büyük tehlike
Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz Trump: İspanya ile tüm ticari ilişkileri keseceğiz
Bu ismi tanımayan yok Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro’luk özel jetine binip ülkeden kaçtı Bu ismi tanımayan yok! Artan gerilim sonrası 70 milyon Euro'luk özel jetine binip ülkeden kaçtı
Pehlevi Trump’tan vize alamadı Pehlevi Trump'tan vize alamadı

16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:33
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
15:36
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO’dan Türkiye mesajı
Düşürülen İran füzesi sonrası NATO'dan Türkiye mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 17:26:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Ortadoğu'daki savaş turizm sektörünü de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.