Ortahisar Belediyesi atıl durumdaki alanlarda park ve yeşil alan çalışması - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçede boş alanlarda yeni park projeleri ve yeşil alanlar oluşturduklarını belirtti.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut parkları insanların ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlediklerini, atıl durumdaki alanlarda da yeni projeler geliştirdiklerini ifade etti.

Amaçlarının şehir merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarının üzerine çıkarmak olduğuna işaret eden Genç, "Alıç, ladin, çam, ıhlamur, çınar, at kestanesi, yasemin, kızılağaç ve sedir başta olmak üzere yaklaşık 90 farklı türde fidan, bitki ve çiçeğin üretimini gerçekleştiriyoruz. Bu göreve talip olurken, her mahallemize en az bir park hedefiyle yola çıktık. Bu kapsamda özellikle Çukurçayır, Kalkınma, Bostancı, Pelitli ve Boztepe gibi nüfus yoğunluğu fazla olan merkez mahallelerimizde sayıları 5-6 adede varan park çalışmalarımız oldu." ifadesini kullandı.

Genç, yeşil alanlarının artmasıyla beraber yaşam kalitesinin de artacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz 2014 yılından itibaren bugüne kadar Ortahisar'ımıza 64 bin 422 metrekare yeni yeşil alan kazandırdık. Bu altı yıllık süre zarfında toplamda 56 bin 440 ağaç, ağaççık ve çalı dikimi gerçekleştirdik. Bu rakama 'Fidanınla Büyü Bebek Projesi' kapsamında ailelere hediye ettiğimiz 2 bin 923 fidan da dahildir. Bunların yanında ilçemizi daha güzel bir hale getirmek için 598 bin 490 adet çiçek dikimi gerçekleştirdik. Diğer yandan 47 bin 303 metrekare yeşil alanımızı yeniden düzenledik. Olmazsa olmaz gördüğümüz yeşil alanlar ve parklar konusunda da ciddi adımlar attık. Bakım, onarım ve yenileme dahil toplamda 121 parkı ilçemize kazandırdık."