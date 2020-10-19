Ortahisar Belediyesi'nde kaligrafi sanatının incelikleri öğretiliyor - Son Dakika

Ortahisar Belediyesince düzenlenen Kaligrafi Güzel Yazı Kursu'na katılanlar kaligrafi sanatının incelikleri öğreniyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye binasında açılan kursta kaligrafist ve fırça sanatçısı Bedrettin Sandıkçı tarafından kaligrafi ve güzel yazıyla ilgili uygulamalı ve teorik dersler veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek ve 12 kursiyerin katıldığı eğitim, 25 Şubat 2021'de sona erecek.

Kursa özellikle kadınların ilgi gösterdiğini belirten eğitmen Sandıkçı, kursu başarıyla tamamlayanların kendi özel işlerini kurabileceklerini aktardı.

Kurs bitiminde Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in desteğiyle sergi açılacağını ifade eden Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Genelde hobi olarak ya da kendi özel işlerini kurmak amacıyla kursumuza katılıyorlar. Kaligrafi çok hoş, ilgi çekici bir sanat. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. Şu anda kursumuzda çok güzel yazı yazan arkadaşlarımız var. Ezbere yazma aşamasına geldiklerinde kendi sergimizi açacağız. İlk aşamada kursiyerlerimiz kamıştan benim yaptığım kalemleri kullanıyorlar. Uzmanlaştıkça ve işi iyice öğrendikçe fırçayla da yazmaya başlayacaklar. Ayrıca mürekkebimizi de ben üretiyorum. Sadece bu iş için kullanılan kağıdı dışardan alıyoruz. İnşallah kursiyerlerimiz herhangi bir engel olmazsa başarıyla kursumuzu tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazanacaklar."