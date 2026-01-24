Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu demir yolunun yerli ve milli sinyalizasyon projesinde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında 23 yılda sinyalli hat uzunluğunu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkardıklarını bildirerek, "Yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattımızı sinyalli hale getirerek, sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu demir yolu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemini de resmi olarak hizmete almasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, demir yollarında emniyet, kapasite, hız ve verimlilik artışı için kritik öneme sahip sinyalizasyon çalışmalarında önemli bir adım atıldığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen Ulusal Demir Yolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğine işaret eden Uraloğlu, Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere 13 bin 919 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğunu bildirdi.

Uraloğlu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, "Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demir Yolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var. 23 yılda sinyalli hat uzunluğu 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıktı. Yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

Halen Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu-Bozanönü-Isparta-Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hattının da ETCS sinyalizasyon sistemleri ile donatıldığına işaret etti.

"Projelerin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzası var"

Uraloğlu, demir yollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresinin yerli ve milli sistemlerle donatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demir Yolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz. Sinyalizasyon yalnızca emniyet sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkan tanıyor. Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demir yolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor. Demir yollarını, Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demir yolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak."