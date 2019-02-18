Son Dakika Haberleri: Ortaköy'deki Eğlence Merkezi Reina'da Yılbaşı Gecesi Düzenlenen Terör Saldırısına İlişkin...

Ortaköy'deki Eğlence Merkezi Reina'da Yılbaşı Gecesi Düzenlenen Terör Saldırısına İlişkin...

1 saat önce

IHAAW222920-ASA/18-02-2019- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

Ortaköy'deki Eğlence Merkezi Reina'da Yılbaşı Gecesi Düzenlenen Terör Saldırısına İlişkin..., System.String[]
IHAAW222920-ASA/18-02-2019

- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi. 18.02.2019 22: 29: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

Masharipov, Ortaköy, 3. Sayfa
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