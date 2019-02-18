Ortaköy'deki Eğlence Merkezi Reina'da Yılbaşı Gecesi Düzenlenen Terör Saldırısına İlişkin...
1 saat önce
IHAAW222920-ASA/18-02-2019- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.
IHAAW222920-ASA/18-02-2019
- Ortaköy
'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov
'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi. 18.02.2019 22: 29: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:35 Kaynak: İHA
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