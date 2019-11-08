Son Dakika Haberleri: Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu
Son Dakika 3. Sayfa Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu

6 saat önce

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu Ağaca çarpınca takla atan otomobilin motoru yola fırlayarak metrelerce sürüklendi Isparta'da feci kaza: önce ağaca çarptı, takla atarak ters dönünce motoru yerinden fırladıISPARTA - Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkarak 2...

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu

Ağaca çarpınca takla atan otomobilin motoru yola fırlayarak metrelerce sürüklendi

Isparta'da feci kaza: önce ağaca çarptı, takla atarak ters dönünce motoru yerinden fırladı

ISPARTA - Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkarak 2 ağaca çarpan otomobil, takla atarak ters döndü. Otomobilin motorunun yerinden sökülerek yola fırladığı feci kazada, sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, otogar istikametinden Özkanlar Kavşağı yönüne seyreden Taha Ş. yönetimindeki 06 BDJ 295 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bir ağaca çarparak takla attı. Savrulan otomobil ters dönerken, motoru yerinden fırlayarak metrelerce sürüklenen araç, başka bir ağaca çarptıktan sonra durabildi.

Kazadan yaralı kurtuldu

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, sürücü ise hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kazada ters dönen aracında kalan sürücüye, ilk müdahaleyi ise çevreden geçen vatandaşlar yaptı. Sürücüyü bulunduğu yerden çıkaran vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahale sonrasında yaralıyı ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolun yağla kaplandığı kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan araç ve fırlayan motoru daha sonra kurtarıcılar yardımıyla yoldan kaldırılırken, zarar gören ağaçlar ise belediye ekipleri tarafından kesildi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazadan sürücü yaralı kurtuldu

Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:43 Kaynak: İHA
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