Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular - Son Dakika
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Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular

19.05.2022 12:39

Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdularSİVAS Sivas'ta Ortaokul öğrencileri, iki yıllık pandemi arasından sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri...

Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular

SİVAS Sivas'ta Ortaokul öğrencileri, iki yıllık pandemi arasından sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdu, pandemi de kullanmak zorunda kaldıkları kağıt bardaklarla ritim tuttu. Sivas Hamza Yerlikaya Orta Okulu öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı dolayısıyla hazırladıkları koreografi ile dikkat çekti. Okul müzik öğretmeni olan Gülçin Negiz, nezaretindeki koreografide yaklaşık 300 öğrenci görev aldı. Bedenleri ile bayrağımızı oluşturan öğrenciler, geride kalan pandemiye dikkat çekmek için pandemi boyunca kullanmak zorunda kaldıkları kağıt bardaklarla müziğe ritim tuttular. Okul müzik öğretmeni ve beğeni toplayan çalışmanın mimarı Gülçin Negiz, öğrencilere düşüncelerini sanatla ifade etmenin yolunu göstermeyi amaçladıklarını belirtip, "İş birliği ve ekip çalışmasının yanı sıra milli birlik ve beraberliğimizin önemini anlamaktır. Bilindiği gibi pandemi önlemleri gereği okul çalgılarımızdan, koro ve orkestra etkinliklerimizden bir dönem uzak kalmış bulunmaktaydık. Öğrencilerimiz bu süreç içerisinde tuttukları bin nefes yerine bu gün bin ritim vurarak seslendirme yaptılar. Ellerindeki bardaklar ile birer ritim aleti çalıyor edasıyla seslendirdikleri eserlere ritmik ve senkronizasyona çok dikkat ederek eşlik ettiler güzel bir etkinlik oldu." dedi.

Öğrencilerle yaptıkları çalışmadan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular
Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular
Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular
Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Sivas, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaokul öğrencileri, 19 Mayıs Bayramı dolayısı ile hazırladıkları koreografide bedenleri ile bayrağımızı oluşturdular - Son Dakika


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