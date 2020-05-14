Gölcük ilçesindeki Cahit Külebi Ortaokulu öğrencileri "Evde kal bilimle kal" projesi kapsamında canlı bağlantının yapıldığı derslerde deneyler yapıyor.

Fen bilimleri öğretmenleri Nagihan Aslan, Nazlı Sezen Demir, Mehmet Üçgül ve Şener Uslu'nun projeyi desteklemeleriyle canlı bağlantının yapıldığı derslerde öğrenciler uygulamalı deneyler yapıyor.

Okul müdürü Emir Dursun, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitimlerini evlerinde sürdüren öğrenciler için başlatılan projeyle canlı bağlantının yapıldığı derslerde deneyler yapıldığını belirterek, okul yönetimi olarak öğrencilerin yaptığı deneylerin videosunu internet sitelerinde paylaştıklarını bildirdi.