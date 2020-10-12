Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika

Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

12.10.2020 11:03
Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı, System.String[]

ADANA'da okullarda yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasıyla birlikte 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler, eğitime başladı.

ADANA'da okullarda yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasıyla birlikte  2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler, eğitime başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda salgın tedbirleri nedeniyle öğrenciler maskeleri ile okula gelirken, veliler okul bahçesine alınmadı. Okul yönetimi ve öğretmenlerin kapıda karşıladığı öğrenciler, sınıflarına yönlendirildi. Tedbirler kapsamında bahçede tören yapılmadı.'ÇOK MUTLUYUM'İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi İdil Tezeler, okula başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim. Okula gelmek, internetten daha iyi" dedi.Oğlu 3'üncü sınıfa başlayan Serkan Ercük ise yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaparak, "Çünkü öğretmenlerin verdiği saygı ve disiplini öğreniyorlar" diye konuştu.

Uzaktan eğitimi tavsiye etmediğini belirten Ebru İnenç da koronavirüsten korktuğu için çocuğunu bir hafta okula gönderip, gözlem yapacağını kaydetti.


Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı
Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da öğrencilerin yüz yüze eğitim heyecanı - Son Dakika

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