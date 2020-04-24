"Oruç tutmak bağışıklık sistemini güçlendirebilir"

Dr. Yüksel Büküşoğlu, oruç tutmanın bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle Müslümanlar farz ibadeti olan oruç tutmaya başladı. Orucun sağlığa faydalı olabileceğine dikkat çekiliyor. Kök Hücre Tedavisi Uzmanı Dr. Yüksel Büküşoğlu, oruç tutmanın bağışıklık sistemini güçlendirebileceğine dikkat çekti. Dr. Büküşoğlu, "Oruç tutmak, vücudumuzun bazı eski bağışıklık hücrelerini temizlemeye ve yenilerini üretmeye teşvik edebiliyor." dedi.

Oruç tutmanın vücutta enerji için yağların yakılmasına yani ketojenik bir duruma yol açtığını söyleyen Dr. Büküşoğlu, "Bu keton cisimler de sağlığı ve yaşlanmayı etkileyen birçok protein ve molekülün salınımını, aktivitesini düzenlemektedir. Bu durum, vücutta inflamasyon ve oksidatif stresi azaltmakta, bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin onarım ve yenileştirme mekanizmalarının uyarılmasını sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirebilmektedir." diye konuştu.

"BİLİMSEL ÇALIŞMALAR ORUÇ TUTMANIN BİRÇOK FAYDASI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

ABD'de John Hopkins Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya değinen Dr. Büküşoğlu, "Günde 16 saat aç kalındığı, geri kalan diğer 8 saat içerisinde ise beslenme işlevlerini gerçekleştirmenin, yani oruç tutmanın bağışıklık sistemi hücrelerini yenileyen ve güçlendiren birçok faydası olduğunu gösteriyor. Oruç tutmak, vücudumuzun bazı eski bağışıklık hücrelerini temizlemeye ve yenilerini üretmeye teşvik edebiliyor." şeklinde konuştu.

"KÖK HÜCRELERİ SAĞLIKLI TUTAR"

Dr. Büküşoğlu, 16 saatlik açlık, diğer kalan 8 saatlik periyod içerisinde ise beslenmenin, yani oruç tutmanın vücuttaki kök hücrelerin diri, canlı, sağlıklı ve yeterli sayıda tutulmasına yardımcı olduğu bilimsel çalışmalarla ortaya konduğunu söyledi.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka doktorlarına danışarak oruç tutmaları gerektiği ve yeteri kadar sıvı almaları konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı ve "Belki de kök hücre tedavisi öncesi hastalarımıza kontrollü bir şekilde oruç tutmalarını önermemiz mümkün olabilecek." dedi.

(İHA)