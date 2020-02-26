Örümcek Adam depremzede çocukları eğlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Örümcek Adam depremzede çocukları eğlendirdi - Son Dakika

Örümcek Adam depremzede çocukları eğlendirdi

6 saat önce

Antalya'da kurgusal kahraman Örümcek Adam'ın kostümü ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki Burak Soylu, Elazığ'a gelerek depremzede çocukların televizyonda gördüğü kahramanı canlandırıp, gönüllerince eğlenmesini sağladı.

Örümcek Adam depremzede çocukları eğlendirdi, System.String[]

Antalya'da kurgusal kahraman Örümcek Adam'ın kostümü ile dikkatleri çeken 27 yaşındaki Burak Soylu, Elazığ'a gelerek depremzede çocukların televizyonda gördüğü kahramanı canlandırıp, gönüllerince eğlenmesini sağladı.


Turizmci bir ailenin çocuğu olan 27 yaşındaki Burak Soylu, çocukken televizyondan izlediği kurgusal kahraman Örümcek Adam ve 2009 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson'ın müziği ile dansına ilgi göstermeye başladı. Üniversite eğitiminin ardından otellerde, sokaklarda süper kahraman olarak boy gösteren ve 3 yıldır Antalya'nın en işlek caddelerinde gezinen Soylu, dikkatleri çekti. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından gönüllü olarak çocukları eğlendirmek için Elazığ Belediyesinin desteğiyle Elazığ'a gelen Soylu, Kültürpark'ta kurulan çadır kentte giydiği Örümcek Adam kostümü ile çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. 2 gündür Elazığ'da olan Soylu'nun birkaç gün daha kalarak çocuklarla zaman geçireceği öğrenildi.


"Filmde gördükleri karakteri canlı göstermek istedim"


Antalya'dan çocukları mutlu etmek için gönüllü olarak geldiğini söyleyen Burak Soylu, "Hiçbir şirkete bağlı olmadan kendim geldim. Depremzede çocukları veya hastanede kalan mutlu edebileceğim herkesi mutlu etmek için buraya geldim. Çocuklarla bugün dans edip eğlendik. Benim yüzümü merak ediyorlardı, normal bir insan yüzüne sahibim. Bana karşı davranışları tamamen çok güzeldi. Örümcek Adam'ı sevmeyen çocuk yoktur diye tahmin ediyorum. O yüzden ben de sadece filmde gördükleri bir karakteri onlara canlı olarak göstermek istedim. Buraya gelmemin amacı çok farklı. Ben bu işi Antalya'da profesyonel anlamda yapıyorum ama buraya gelmemin amacı tamamen sosyal sorumluluk projesi gibi düşünebilirsiniz. Gönlümden koptuğu için buraya geldim" dedi.


Örümcek Adam'la dans edip fotoğraf çektirdiklerini belirten çocuklardan Muhammet Yiğit Çakar, çok eğlenceli vakit geçirdiğini aktardı. Örümcek Adam'ı görmenin hayali olduğunu söyleyen Eylül Demir de oyun oynayıp, dans ederek mutlu bir gün geçirdiklerini dile getirdi. - ELAZIĞ

Örümcek Adam, Burak Soylu, Antalya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:03 Kaynak: İHA
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