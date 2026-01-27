Osimhen Rekor Peşinde - Son Dakika
Osimhen Rekor Peşinde

27.01.2026 17:19
Victor Osimhen, Manchester City karşısında rekor kırmak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY'IN Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında yarın Manchester City ile oynanacak karşılaşmada rekor için sahaya çıkacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8'inci ve son haftasında yarın İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'ye konuk olacak. Etihad Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte gözler Victor Osimhen'de olacak. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında şu ana kadar toplam 12 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Manchester City karşısında fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un en önemli hücum silahları arasında yer alan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 1, Bodo/Glimt'e 2 ve Ajax'a 3 gol olmak üzere toplam 6 kez fileleri sarstı. Osimhen, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ise Tottenham'a 2, AZ Alkmaar'a 2, Dinamo Kiev'e 1 ve Ajax'a 1 gol kaydetti. Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaşan Victor Osimhen, bu alanda Shabani Nonda ve Milan Baros ile zirveyi paylaşıyor. Nijeryalı golcü, Manchester City deplasmanında atacağı golle Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor.

2 GOL DAHA ATARSA GOMİS'İ GEÇECEK

Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 2 gol daha atması durumunda Bafetimbi Gomis'i (51) geçerek Galatasaray tarihinde en çok gol atan 4'üncü yabancı futbolcu olacak. Nijeryalı yıldız, daha önce 5 Kasım 2025'te UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax'a karşı hat-trick yaparak Wesley Sneijder'i geçmişti (45).

BU SEZONKİ GOL SAYISI 13

Galatasaray'ın 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 18 maçta 13 gol kaydetti. Süper Lig'de 7 kez fileleri havalandıran Osimhen'in, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 golü bulunuyor.

Kaynak: DHA

