Son Dakika Haberleri: - Oslo'da ambulansla saldırı- Çok sayıda yaralı var
Son Dakika Güncel - Oslo'da ambulansla saldırı- Çok sayıda yaralı var

- Oslo'da ambulansla saldırı- Çok sayıda yaralı var

34 dakika önce

- Oslo'da ambulansla saldırı Çok sayıda yaralı varOSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.

- Oslo'da ambulansla saldırı

Çok sayıda yaralı var

OSLO - Norveç'in başkenti Oslo'da silahlı bir kişi çaldığı ambulansı kalabalığın üzerine sürerek çok sayıda kişiyi yaraladı.

Oslo polisinin basın açıklamasına göre, silahlı bir kişi çaldığı ambulansı Torshov Caddesi'nde kalabalığın üzerine sürdü. Silahlı saldırgan, polis tarafından açılan ateş sonucu durdurulabildi. Yaralı olarak ele geçirilen saldırgan hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişinin ambulansın altında ezildiği bölgede bir de bebek arabası bulunurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Terör bağlantısı araştırılıyor

Oslo emniyet müdürlüğü konu ile ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayın terör eylemi olma ihtimali üzerinde duruluyor. Saldırganın ambulansı çalmasına yardım eden bir kadın da polis tarafından aranıyor.

- Oslo'da ambulansla saldırı- Çok sayıda yaralı var

Norveç, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:38 Kaynak: İHA
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