Ekonomi

Osman Aksoy DEİK Türkiye-Nijerya Başkanlığına Seçildi

22.01.2026 14:34
Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçildi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçilen Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı görevini de üstlendi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, DEİK 2025-2027 Dönemi İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleştirildi. Seçimlerde, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı, sektörel ve özel amaçlı iş konseylerinin yeni dönem başkanları ve yürütme kurulları belirlendi.

Genel Kurul sonucunda Hayat Holding Genel Sekreteri Aksoy, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki önemli ticaret ortaklarından DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Aksoy'un, bu görevle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesi hedefleniyor.

Seçimlerin ardından 48 iş konseyinden oluşan Afrika Bölgesi İş Konseyleri Başkanları da ilk toplantısını yaptı. Toplantıdaki değerlendirmeler sonucunda Aksoy, kıtadaki iş konseyleri arasındaki eşgüdümü sağlamak üzere Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı oldu. Aksoy, bu görevi kapsamında, Türkiye'nin Afrika genelindeki ticari diplomasi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak.

Daha önce DEİK Orta Doğu-Körfez İş Konseyleri Koordinasyon Başkanlığı ve üç dönem DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanlığı yapan Aksoy, bölgesel tecrübesini DEİK'in üst yönetiminde sürdürecek. Yeni dönemde DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi görevlerine devam eden Aksoy, kurumun stratejik karar alma süreçlerinde rol üstlenecek.

Afrika, Asya-Pasifik ve Avrupa bölgelerinde yürütme kurulu üyelikleri de bulunan Aksoy, seçimler sonucunda DEİK Türkiye-Romanya ve DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyleri Yürütme Kurulu üyeliğine de getirildi. Aksoy, Türkiye'nin Avrupa ve Güney Asya'daki öncelikli pazarlarında işbirliği ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

Osman Aksoy, Nijerya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

