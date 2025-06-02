Osman Atakan Tekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osman Atakan Tekin Hayatını Kaybetti

02.06.2025 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk atletizmine önemli katkılarda bulunan Osman Atakan Tekin, 80 yaşında vefat etti.

(İSTANBUL) – Türk atletizmine uzun yıllar boyunca sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek veren, olimpiyat meşalesi taşıyan isimlerden biri olan Osman Atakan Tekin, 80 yaşında hayatını kaybetti. Tekin, günümüzde uluslararası prestije sahip İstanbul Yarı Maratonu'nun temellerini atan isim olarak biliniyordu.

Türkiye'de spora ve sporcuya büyük emek veren Osman Atakan Tekin, Türkiye'nin 1987 yılında Dünya Maraton Birliği'ne (AIMS) üyeliği sürecinde de aktif rol aldı. 1964 Tokyo, 1972 Münih ve 2004 Atina Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesini taşıma onurunu yaşayan sayılı isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Tekin, geçmiş yıllarda kulüpte Haysiyet Divanı ve Disiplin Kurulu üyeliklerinde de bulundu.

1945 yılında İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelen Osman Atakan Tekin, genç yaşta başladığı sporculuk kariyerini futbol ve atletizm branşlarında sürdürdü. Daha sonra spor yöneticiliğine geçen Tekin, 1979 yılında İstanbul Maratonu'nun (eski adıyla Avrasya Maratonu) kurucu komitesinde görev aldı. 1986 yılında başlattığı "Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu" projesiyle, günümüzde İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nun ilk adımlarını attı.

İstanbul Yarı Maratonu, 2021 yılında Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'in 1: 04: 02'lik derecesiyle kadınlar yarı maraton dünya rekorunun kırıldığı yarışa ev sahipliği yaptı. 2025 yılında 91 ülkeden 13 bin koşucunun katılımıyla rekor sayıya ulaşan maraton, Dünya Atletizm Birliği tarafından verilen "Gold Label" statüsüyle dünyanın en prestijli yarı maratonları arasında yer alıyor.

Renay Onur: Hayatını atletizme adamış bir ismi kaybettik

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Tekin'in vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Türk sporunun neredeyse her kademesinde görev almış, değerli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Osman Atakan Tekin, ülke sporunun gelişmesi için her dönem elini taşın altına koyan bir isimdi" dedi. Tekin'in İstanbul Yarı Maratonu'nun bugün geldiği yerdeki tartışılmaz katkısına da değinen Onur, "Şimdilerde dünyanın sayılı yarı maraton yarışlarından biri olarak görülen İstanbul Yarı Maratonu markasının temellerini atan isimdi, şehre çok güzel bir değer bıraktı. Tekin'in başlattığı Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu zamanla büyüyerek atletizmde dünya rekorunun kırıldığı bir yarış haline geldi. Hayatını atletizme adamış bir ismi kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve Türk sporunun başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Atakan Tekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
10:02
Rakamlar güncellendi İşte haziran ayı kira artış oranı
Rakamlar güncellendi! İşte haziran ayı kira artış oranı
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
06:50
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:05:50. #7.13#
SON DAKİKA: Osman Atakan Tekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.