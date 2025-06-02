Osman Atakan Tekin Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) – Türk atletizmine uzun yıllar boyunca sporcu, antrenör, hakem ve yönetici olarak emek veren, olimpiyat meşalesi taşıyan isimlerden biri olan Osman Atakan Tekin, 80 yaşında hayatını kaybetti. Tekin, günümüzde uluslararası prestije sahip İstanbul Yarı Maratonu'nun temellerini atan isim olarak biliniyordu.

Türkiye'de spora ve sporcuya büyük emek veren Osman Atakan Tekin, Türkiye'nin 1987 yılında Dünya Maraton Birliği'ne (AIMS) üyeliği sürecinde de aktif rol aldı. 1964 Tokyo, 1972 Münih ve 2004 Atina Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesini taşıma onurunu yaşayan sayılı isimler arasında yer aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Tekin, geçmiş yıllarda kulüpte Haysiyet Divanı ve Disiplin Kurulu üyeliklerinde de bulundu.

1945 yılında İstanbul Beylerbeyi'nde dünyaya gelen Osman Atakan Tekin, genç yaşta başladığı sporculuk kariyerini futbol ve atletizm branşlarında sürdürdü. Daha sonra spor yöneticiliğine geçen Tekin, 1979 yılında İstanbul Maratonu'nun (eski adıyla Avrasya Maratonu) kurucu komitesinde görev aldı. 1986 yılında başlattığı "Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu" projesiyle, günümüzde İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu'nun ilk adımlarını attı.

İstanbul Yarı Maratonu, 2021 yılında Kenyalı atlet Ruth Chepngetich'in 1: 04: 02'lik derecesiyle kadınlar yarı maraton dünya rekorunun kırıldığı yarışa ev sahipliği yaptı. 2025 yılında 91 ülkeden 13 bin koşucunun katılımıyla rekor sayıya ulaşan maraton, Dünya Atletizm Birliği tarafından verilen "Gold Label" statüsüyle dünyanın en prestijli yarı maratonları arasında yer alıyor.

Renay Onur: Hayatını atletizme adamış bir ismi kaybettik

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Tekin'in vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün Türk sporunun neredeyse her kademesinde görev almış, değerli bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Osman Atakan Tekin, ülke sporunun gelişmesi için her dönem elini taşın altına koyan bir isimdi" dedi. Tekin'in İstanbul Yarı Maratonu'nun bugün geldiği yerdeki tartışılmaz katkısına da değinen Onur, "Şimdilerde dünyanın sayılı yarı maraton yarışlarından biri olarak görülen İstanbul Yarı Maratonu markasının temellerini atan isimdi, şehre çok güzel bir değer bıraktı. Tekin'in başlattığı Uluslararası Mavi Haliç Yarı Maratonu zamanla büyüyerek atletizmde dünya rekorunun kırıldığı bir yarış haline geldi. Hayatını atletizme adamış bir ismi kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin ve Türk sporunun başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.