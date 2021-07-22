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Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır - Son Dakika

Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır

22.07.2021 16:32
Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır, System.String[]

Müge Anlı'nın programında uzun süren araştırmalardan sonra Metin ve Necla Büyükşen'in katillerin evleri karıştırması sonucu yanlışlıkla öldürüldüğü tespit edildi. Anne ve babasının katillerini bulmak için yıllardır mücadele eden Osman Büyükşen, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkese gözdağı verdi. Cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşan Büyükşen, "Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır" dedi.

Metin ve Necla Büyükşen çifti, 3 Eylül 2018'de Konya'da yer alan İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli kişiler tarafından öldürüldü. Olayın ardından ATV'de Müge Anlı'ya başvuran çiftin çocukları Osman Büyükşen'in ifadelerinin ardından yürütülen soruşturmada güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmayla çiftin katileri belirlendi. Çifti öldürdüklerini itiraf eden şahıslar, evleri karıştırdıklarını söyledi.

"BU İTLERİN BAYRAMINI KUTLAYAN DÜŞMAN EDİNMİŞ OLUR"

Katillerin ortaya çıkmasıyla rahat bir nefes alan çiftin oğlu Osman Büyükşen, Kurban Bayramı için dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından katilleri azmettiren kişilerin fotoğraflarını yayınlayan Osman Büyükşen, "Bu şerefsizlerin dostu kim ise benim düşmanımdır. Bu itlerin bayramını kutlayan, destek veren, yanındayız diyen kim var ise anne babamı sevmiş ve onlara üzülmüş olan tüm toplumu da kendine düşman edinmiş olur. Biz çokuz, biz haklıyız. Uyarımı yapayım ki tarafınızı doğru seçin" dedi.

Müge Anlı'nın programında ailesinin katilini arayan Osman Büyükşen'den ilginç paylaşım! Herkese gözdağı verdi

BÜYÜKŞEN CİNAYETİNDE NE OLMUŞTU?

Konya'nın Karatay ilçesi İsmil mahallesinde 4 Eylül'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin ve Necla Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları Büşra Büyükşen yaralanmıştı.

Müge Anlı'nın programında ailesinin katilini arayan Osman Büyükşen'den ilginç paylaşım! Herkese gözdağı verdi
Metin ve Necla Büyükşen

Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Bu sabah İsmil Mahallesi ve kent merkezindeki adreslere yapılan operasyonlarda aralarında Fatma Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur ve yengesi Betül Büyükşen'in de olduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı,

Müge Anlı'nın programında ailesinin katilini arayan Osman Büyükşen'den ilginç paylaşım! Herkese gözdağı verdi
Büşra-Osman-Uğur Büyükşen

8 aylık teknik ve fiziki takip ile HTS incelemesinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Esra Taş ve Abdullah Başdemir, cinayeti azmettirdiklerini itiraf ederek sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Osman Büyükşen'in hedefe koyduğu yengesi ilk kez konuştu, dikkat çeken sözlerle teşekkür etti
Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır

Osman Büyükşen, Müge Anlı, Twitter, İsmil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır - Son Dakika
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