Son Dakika Haberleri: Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri 6 milyon 315 bin sterline satıldı
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Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri 6 milyon 315 bin sterline satıldı

38 dakika önce

Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan müzayede 6 milyon 315 bin sterline satıldı.

Osman Hamdi Bey'in

Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" eseri İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan müzayede 6 milyon 315 bin sterline satıldı.


Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" adlı eserinin Bonhams Müzayede Evi'nde önceki gün yapılan açık artırmada 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satıldığı ortaya çıktı.

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Osman Hamdi Bey, İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:31 
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