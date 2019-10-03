Son Dakika Haberleri: Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı
Son Dakika Genel Haber

Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı

1 saat önce

Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı Yılın ilk pirinç mahsülünü 2 bin kişi tadacak ÇORUM - Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında yoldan geçen sürücülere pirinç ve pilav dağıtıldı.

Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı

Yılın ilk pirinç mahsülünü 2 bin kişi tadacak


ÇORUM - Çorum'un Osmancık Belediyesi tarafından düzenlenen Pırlanta Pirinç Festivali kapsamında yoldan geçen sürücülere pirinç ve pilav dağıtıldı.

İstanbul yolu üzerinde durdurulan araçlardaki sürücülere ve yolculara Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından pilav ederken trafik kuralları hakkında uyarıldı.

Pırlanta Pirinç Festivali'nin devam ettiğini dile getiren Kaymakam Hakan Alkan, "Bugün İstanbul- Samsun karayolu üzerindeki sürücülerimiz ve yolculara belediye başkanımızla birlikte pilav dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Sürücülerimize pilav dağıtımı yaparken trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarıyoruz" dedi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'de, Osmancık'ın cezalarıyla değil, pilavı ve pirinciyle ünlü bir kent olduğunu söyledi.

Yılın ilk çeltik hasadıyla iki kazan pilav yapıldığını açıklayan Başkan Gelgör, 2 bin kişiye pilav dağıtacaklarını açıkladı.

Sürücü Volkan Sezik ise, Osmancık'ın pirincinin meşhur olduğunu bildiklerini belirterek, "Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu festival Osmancık pirincinin tanıtımına katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

Pilav ikramının kendileri için sürpriz olduğunu Sırrı Karabekiroğlu'da, "Etkinliğin Osmancık tanıtımı için çok önemli. Pilav çok güzel. Öğle saati olduğu için dağıtım zamanlaması da çok iyi" diye konuştu.

İffet Karabekiroğlu, "Bende iyi pilav yaparım. Pilav tane tane olmuş. Gerçekten çok güzel. Festival hayırlara vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı

Değerli Taş, Osmancık, Çorum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları
Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: AK Parti'nin çekirdek oyu yüzde 30'un altına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 03:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmancık'ta sürücülere pilav dağıtıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]