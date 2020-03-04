Osmaneli'de İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İdlib şehitleri için mevlit okutuldu.

Kaymakamlık ve Belediye tarafından organize edilen program, Rüstem Paşa Camisinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler ve bölgede bulunan askerler için dua edildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Yavuz ve Şahin tarafından vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.