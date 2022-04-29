Osmaneli'de kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Osmaneli'de kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı

29.04.2022 16:13
Osmaneli'de kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalandı.

Avdan köyünde yaşayan Eşref Uysal, evinin önünde park halinde bulunan 11 SH 093 plakalı kamyonetini göremeyince durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

Ekipler, çalışma sonucu bir kişinin bu kamyonetle Osmaneli istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti.

İlçe girişinde jandarma ve polis ekiplerini gören şüpheli F.İ. (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

Kamyonetten inerek kaçmaya çalışan F.İ. ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Hisarcık, Osmaneli, Jandarma, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaneli'de kamyoneti çaldığı iddia edilen şüpheli, kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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