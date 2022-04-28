Osmaneli'de mahalle iftarları sona erdi - Son Dakika
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Osmaneli'de mahalle iftarları sona erdi

28.04.2022 10:59
Osmaneli'de mahalle iftarları sona erdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarları, Camii Kebir Mahallesi'ndeki programla son buldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarları, Camii Kebir Mahallesi'ndeki programla son buldu.

Kaymakam Yüksel Ünal, iftar öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İftarın ardından konuşan Ünal, belediyenin mahallelerde kurduğu iftar sofralarının sevgi, kardeşlik ve dayanışma ruhuna katkıda bulunduğunu söyledi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise ramazan ayı kapsamında Osmaneli Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla düzenlenen mahalle iftarlarının amacının birlikte kardeşlik iftarı yapmak olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı Münür Şahin de yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftar programına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

İftara, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Yüksel Ünal, Osmaneli, Bilecik, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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