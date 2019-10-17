Son Dakika Haberleri: Osmaneli 'deki bütün siyasi partilerden Barış Pınarı Harekâtına destek
Son Dakika Güncel Osmaneli 'deki bütün siyasi partilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

Osmaneli 'deki bütün siyasi partilerden Barış Pınarı Harekâtına destek

1 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki siyasi parti başkanları kaymakamlık makamında bir araya gelerek, Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin birlik ve beraberliği için devam eden Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tam destek olduklarını açıkladılar.

Osmaneli 'deki bütün siyasi partilerden Barış Pınarı Harekâtına destek, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki siyasi parti başkanları kaymakamlık makamında bir araya gelerek, Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin birlik ve beraberliği için devam eden Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine tam destek olduklarını açıkladılar.


Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail Er, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Abdullah Küçük, İYİ Parti İlçe Başkan Yardımcısı Emre Sevim, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Vahit Uğurlu ve Saadet Partisi İlçe Başkanı Fuat Göçen, kaymakamlık makamında bir araya gelerek, Kaymakam Naif Yavuz ile birlikte, ülkemizin birlik ve beraberliğine tam destek verdiler.


Kaymakam Yavuz, yaptığı açıklamada, siyasi parti başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burada aynı birlik ve beraberlik ruhu ile memleketin birliği beraberliği söz konusu olduğunda aynı sesi çıkarabildiğimizi gösterdik. Farklı siyasi düşüncemiz olsa da hayata farklı pencereden baksak da mesele memleket olunca, mesele vatan olunca, mesele bu memleketin geleceği olunca bu memleketi yalnızlaştırmak isteyenlere inat bu memleketin birliğini beraberliğini kardeşliğini savunacağımızı gösterdik. Birbirimize sımsıkı tutunarak ve birbirimize sarılarak aynı yolda yürüyebileceğimizi gösterdik. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi minnetle, şükranla yad ediyorum. Aziz milletimize, muzaffer ordumuza Allah'tan muvaffakıyetler diliyorum" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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