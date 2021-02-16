Osmaneli ile İznik arasında bitmeyen bir kardeşlik - Son Dakika

Osmaneli ile İznik arasında bitmeyen bir kardeşlik

16.02.2021 10:50
Osmaneli ile İznik arasında bitmeyen bir kardeşlik, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihte, İstanbul Kapı, Yenişehir Kapı, Göl Kapı'sı yanında Lefke Kapısı ile ilçlerine ayrı bir önem vermiş olan Bursa'nın İznik ilçesi ile komşuluk ilişkileri her geçen artarak devam etiğini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarihte, İstanbul Kapı, Yenişehir Kapı, Göl Kapı'sı yanında Lefke Kapısı ile ilçlerine ayrı bir önem vermiş olan Bursa'nın İznik ilçesi ile komşuluk ilişkileri her geçen artarak devam etiğini söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İznik İlçe Başkanı Hüseyin Çetin, komşu ilçe Osmaneli ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti. Ziyarette MHP Osmaneli İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sevcan Alkuş, Gençlik Kolları Başkanı Eşref Gümüş'de hazırda bulundu.

Yapılan ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, "Komşu ilçe olan İznik ile dostluğumuz her geçen gün daha da gelişiyor. Bugün bizleri değerli Milliyetçi Hareket Partisi İznik İlçe Başkanı Hüseyin Çetin bey ziyaret etti. Daha önce ilçemizi ziyaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile üst seviyeye çıkan iki ilçe arasında işbirliği, özellikle turizm ve tarımda artarak devam ediyor" dedi. - BİLECİK

Osmaneli ile İznik arasında bitmeyen bir kardeşlik

Münür Şahin, Hisarcık, Osmaneli, İznik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmaneli ile İznik arasında bitmeyen bir kardeşlik - Son Dakika


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