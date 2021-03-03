Osmaneli Kaymakamı Ünal, Ziraat Odasını ziyaret etti - Son Dakika

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur'u ziyaret etti.

Kaymakam Ünal, ziyarette, Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ile ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyeti hakkında görüş alışverişinde bulundu. Kaymakam Ünal, daha sonra Ziraat Odası tarafından bu yıl ilk defa üretilen ve çeşitli il ve ilçelerde satışa sunulan ayva ve elma sirkelerinin yapımı hakkında bilgiler aldı, yapılan ürünleri inceledi.

İnsan yaşamının sürdürebilmesi için olmazsa olmazların başında tarım sektörünün geldiğini aktaran Ünal, "Ziraat odaları ülkemizde en köklü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi, sorunların ilgili yerlere bildirilmesi ve çözüm üretmesi yanında üretim artışını sağlamak için çiftçilerin yanında yer alan, yardımcı olan kuruluştur. İlçemizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için eğitimler yıl içerisinde daha çok düzenlenmeli çiftçilerimiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz bu işleri daha bilinçli olarak yapmalılar." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, ise bir sivil toplum kuruluşu olan Ziraat Odasının hem çiftçilere yönelik hem de ilçenin kalkınmasına yönelik her faaliyete yer alacaklarını belirtti.