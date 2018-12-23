Son Dakika Haberleri: Osmaneli Kaymakamı Yavuz, Mobese'yi İnceledi

Osmaneli Kaymakamı Yavuz, Mobese'yi İnceledi

4 saat önce

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan MOBESE merkezinde incelemede bulundu.

Osmaneli Kaymakamı Yavuz, Mobese'yi İnceledi, System.String[]
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan MOBESE merkezinde incelemede bulundu.

Kaymakam Yavuz, merkezi ziyaret ederek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ali Özgan dan bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Yavuz, ilçenin birçok yerinde MOBESE kameralarının bulunduğunu belirterek, ilçenin güvenliğinin artırılması ve kontrollerin daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için aralıksız hizmet verildiğini söyledi.

Yavuz, sistemi daha da geliştireceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlçemizde emniyet ekiplerimiz ve jandarma teşkilatımız huzur ve güvenliği sağlamak adına başarılı bir şekilde çalışıyor. MOBESE suçların işlenmeden önce önlenebilmesi, işlenmiş suçların tespiti ve suç faillerinin yakalanması konusunda daha etkin ve seri olacak. Bu sistemle, trafik akışının düzenlenmesi, emniyet hizmetlerin şeffaflaşması, vatandaşlarımızın kamu görevlilerine olan güveninin pekişmesi ve halkımızın güvenliğini maksimum düzeye çıkartmak amaçlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:27 Kaynak: AA

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