Osmaneli'nin tarihi yapıları arasında "geçmişe yolculuk" - Son Dakika

Osmaneli'nin tarihi yapıları arasında "geçmişe yolculuk"

Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesi, tarihi cami ve konaklarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Osmanlı Devleti başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Bilecik'in Osmaneli ilçesi, tarihi cami ve konaklarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

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Verimli topraklara da sahip olan ilçe, Cami-i Cedid ve Cami-i Kebir mahallelerindeki benzersiz mimari örneği konakları, 14 ila 16. yüzyıllardan kalma camileriyle dikkati çekiyor.

Her sokağında Osmanlı kültürünün yaşatıldığı Osmaneli'nde, 1876-1878'de inşa edilen Ayios Yeoryios (Aya Yorgi) Kilisesi de bulunuyor.

İl merkezine 40 kilometre uzaklıktaki ilçe, bu tarihi yapılarıyla özellikle fotoğraf sanatçılarından ilgi görüyor.

Tarihi camiler restore edildi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, ilçenin inanç turizmiyle ziyaretçi çektiğini söyledi.

Özellikle tarihi konak ve camiler ile kilisenin, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olduğunu anlatan Şahin, "İlçemizin tarihi değerleri konusunda üzerimize düşeni yaptık, Kanuni Sultan Süleyman döneminden kalan Rüstem Paşa, Yıldırım Beyazıt ve Medrese camilerinde restorasyon çalışmaları yaptık. Tarihi boyunca 18 medeniyete ev sahipliği yapan ilçemiz yoğun ilgi görüyor." dedi.

Şahin, geçmişten kalan bu değerlerle Osmaneli'nin daha fazla ivme kazanacağına inandıklarını dile getirdi.

Tarihi yapıların ilçeye renk kattığını ifade eden Şahin, "Bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu topraklar bereketiyle nasıl adından söz ettirdiyse turizmde de ön planda olacak. Misafirlerimizi burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Her geçen gün bu değerleri korumak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Şahin, tüm tarihseverleri ilçeyi gezip görmeye davet etti.

Ziyaretçilerden Neslihan Çakmak da tarihi konaklara hayran kaldığını belirtti.


Osmanlı dokusunun yaşatılmaya çalışıldığı sokaklarda gezmekten memnuniyet duyduğunu anlatan Çakmak, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya ilk defa arkadaşlarımın tavsiyesiyle geldim. Tarihi konakların, camilerin ve kilisenin etrafında dolaştım, çok mutlu oldum. Burada Osmanlı'nın ve burada yaşayan diğer medeniyetlerin izlerini görmek mümkün. Konaklardaki el emeği işlemeler de çok hoşuma gitti. Tarihe ve mimariye ilgi duyan herkesin bu ilçeyi ziyaret etmesini isterim."

Osmanlı Devleti, Osmaneli, Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Osmaneli'nin tarihi yapıları arasında 'geçmişe yolculuk' - Son Dakika
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