Osmangazi Belediyesi ekipleri Uludağ'da sokak hayvanları için yiyecek bıraktı - Son Dakika

Bursa'da, Osmangazi ilçe Belediyesi tarafından karla kaplanan Uludağ'da yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yol kenarlarına yiyecek bırakan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hasta, yaralı ve tehlike arz eden sokak köpeklerini ise Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürerek koruma altına aldı.

Ekipler ayrıca, sahipsiz köpekler için Osmangazi Belediyesi tarafından 5 farklı noktaya yerleştirilen beslenme odaklarına kilolarca kuru mama koydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm canlılara karşı sorumluluk bilincinde olduklarını belirterek, "Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da karla kaplanan Uludağ yolundaki hayvanların aç kalmamaları için ekiplerimiz düzenli olarak yol kenarlarını mama bırakıyor. Kış dönemi boyunca can dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Dündar, 114 dönüm araziye 13 yıl önce kurdukları Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nin sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en modern hayvan barınaklarından olduğunu bildirdi.

Barınakta her yıl binlerce sokak hayvanını sağlığına kavuşturduklarını, yüzlerce hayvanın sahiplendirilmesini sağladıklarını belirten Dündar, "Sahipsiz hayvanların çevrede başıboş dolaşması hem çevre hem de insan sağlığı açısından tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar için tehlike arz eden sokak köpeklerini barınakta koruma altına alıyoruz. Can dostlarımız barınakta temiz ve sağlıklı bir şekilde, doğal yaşamdan kopmadan yaşıyor." açıklamasında bulundu.