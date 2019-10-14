Son Dakika Haberleri: Osmangazi Belediyesi öğrencilere hayvan sevgisi aşıladı
Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi öğrencilere hayvan sevgisi aşıladı

Osmangazi Belediyesi öğrencilere hayvan sevgisi aşıladı

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere hayvan sevgisini aşıladı.

Osmangazi Belediyesi öğrencilere hayvan sevgisi aşıladı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere hayvan sevgisini aşıladı.


Özel bir okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, çocuklara Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi hakkında bilgiler verdi. Barınağa getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamlarda karşılandığını ifade eden Yosun, tesisteki birimler hakkında da öğrencilere ayrıntılı bilgi verdi. Öğrencilerden gelen soruları da cevaplayan Yosun, çocukların hayvanlarla doğru iletişim kurabilmeleri ve onları sevmeleri için öğrencileri Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne davet etti.


Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Kadir Özdemir de, öğrencilere, hayvanlara çok iyi davranmaları ve hayvan bakmak istiyorlarsa mutlaka pet-shop yerine barınaklardan sahiplenmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Veteriner Hekim Özdemir, daha sonra Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nden getirdikleri 'Arya' isimli labrador cinsi köpeği ve öğrencilerin 'Çakır' ismini verdikleri bir kediyi sahneye çıkartarak çocukların sevmelerine izin verdi. - BURSA

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:53 Kaynak: İHA
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