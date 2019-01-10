Osmangazi'de Su Kesintisi
51 dakika önce
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Bursa
'nın Osmangazi
ilçesinde su kesintisi yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi, Osmangazi Mahallesi, Oruçbey
Caddesi ve civarında 11-16 Ocak tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:15 Kaynak: İHA
Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı
Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
Erdoğan'a Danışman Olan Mariam Kavakçı'yla İlgili Konuşan Saadet Partili Cihangir İslam: Şık Bir Baba-Kız İlişkimiz Oldu
RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi