Son Dakika Haberleri: Osmangazi'den Okuma Hamlesi

Osmangazi'den Okuma Hamlesi

2 gün önce

Osmangazi Belediyesi, kitap okuyan nesiller yetiştirmek için Panayır Mahallesi'ndeki hizmet binasının bir katını kütüphane olarak düzenledi.

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Osmangazi Belediyesi, kitap okuyan nesiller yetiştirmek için Panayır Mahallesi'ndeki hizmet binasının bir katını kütüphane olarak düzenledi.

Osmangazi Belediyesi, okumayı teşvik etmek maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Panayır Mahallesi'ndeki hizmet binasının bir katı kütüphaneye dönüştürüldü. Osmangazi Belediyesi ile birlikte mahalledeki çocuklar ve vatandaşların da bağışta bulunduğu kitaplarla oluşturulan kütüphanede çeşitli konu ve türdeki yayınlar yer alıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ile Mustafa Esgin, çocuklarla birlikte kitapları raflara yerleştirerek kütüphaneyi mahalle sakinlerinin kullanımına sundu.

Başkan Mustafa Dündar, okumanın yaşının olmadığına ve insan hayatında bulabileceği en büyük hazinenin kitap olduğuna işaret ederek, "Başlattığımız proje ile vatandaşlarımıza boş vakitlerini okuyarak değerlendirmeleri için bir fırsat sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımız burada rahat ve sakin bir ortamda kitaplarını okuyup, sohbet edebilecekler. İnsanlarımız burada bilgi alışverişinde bulunacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde yaygınlaşması yönünde verdiği talimat gereği farklı noktalarda kütüphaneler oluştururken, önümüzdeki günlerde Muradiye Mahallesi'nde restorasyonunu tamamladığımı Kedili Tekke'yi 'Millet Kıraathanesi' olarak hizmete açacağız" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:35 Kaynak: İHA

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