Osmangazi sosyal tesisleri açılışa hazır - Son Dakika

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Osmangazi Belediyesi'nin sosyal tesisleri, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.



Osmangazi Belediyesi iştiraklerinden Osmangazi Kültür İşletmeleri (OKİ) bünyesinde hizmet veren Dobruca Değirmen Park, Sümbüllü Bahçe Konağı ve Tarihi Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri, 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kapılarını açıyor. Açılış öncesinde sosyal tesislerdeki iç ve dış mekanlarda, dezenfekte ve genel temizlik çalışmaları yapıldı. Bakanlık tarafından belirtilen kurallara uygun olarak faaliyetlere başlayacak olan tesislerden, vatandaşların hijyenik şartlarda hizmet alabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Ayrıca, sosyal mesafe kuralına göre oturma şekilleri hazırlanırken, maske ve eldiven kullanımına da özen gösterilecek. - BURSA