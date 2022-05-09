Osmaniye'de 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

09.05.2022 13:42
Osmaniye'de 10 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'de, 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'de, 10 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla aranan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi'nde davranışlarından şüphelendikleri bisiklet sürücüsünü durdurdu.

Ekipleri görünce bisikleti bırakıp kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu saklanmak için girdiği evde yakalandı.

Sorgusunda 10 hırsızlık suçundan arandığı belirlenen R.A. (20), gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Asayiş, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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