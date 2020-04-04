Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniyenin Kadirli ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezinin verilerine göre saat 04.12'de yerin 5 km. derinliğinde merkez üssü Kadirli Bekereci köyü olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu. Meydana gelen deprem basta Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

(İHA)