OSMANİYE'DE 450 ÖĞRENCİ, MEYDANDA KİTAP OKUDU - Son Dakika
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OSMANİYE'DE 450 ÖĞRENCİ, MEYDANDA KİTAP OKUDU

01.04.2022 11:48

OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Osmaniye Okuyor' projesi kapsamındakitap okuma etkinliği düzenlendi.

OSMANİYE İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Osmaniye Okuyor' projesi kapsamındakitap okuma etkinliği düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Araştırma ve Geliştirme (ARGE) birimi tarafından oluşturulan 'Osmaniye Okuyor' projesi bünyesinde, Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu yönetimi de 'Meydanda Okuyoruz' etkinliği düzenlendi. 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan 450 kişilik öğrenci gurubu, aynı anda yaklaşık bir saat kitap okudu. Öğretmenlerin de eşlik ettiği etkinlikte amacın, okumanın önemi ve okumanın her alanda yapılabileceğinin amaçlandığı vurgulandı.

Ruhi Özden Yüksel Özden Kardeşler İlkokulu Müdürü Mustafa Çetin, 'Osmaniye halkının okuma konusunda dikkatini çekmek istiyoruz. Meydanda 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle beraber meydanda okuyarak okumanın önemine vurgu yapmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğrenci velilerimizde katıldı bu etkinliğimize. Amacımız okumanın önemi ve okumanın her alanda yapılabileceğini göstermekti' diye konuştu.

Proje Koordinatörü Mehmet Karip ise, 'Projemizde amacımız okuyan okuduğunu anlayan anladığını çevresine anlatan bireyler yetiştirmeyi planlamaktayız' dedi.

OSMANİYE'DE 450 ÖĞRENCİ, MEYDANDA KİTAP OKUDU
OSMANİYE'DE 450 ÖĞRENCİ, MEYDANDA KİTAP OKUDU
OSMANİYE'DE 450 ÖĞRENCİ, MEYDANDA KİTAP OKUDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE 450 ÖĞRENCİ, MEYDANDA KİTAP OKUDU - Son Dakika


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