Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü

24.09.2022 10:10

Osmaniye'nin merkez Bahçe köyünde kuvvetli yağışın ardından ağıla düşen yıldırım sebebiyle 38 hayvan can verdi. Hayvanların sahibi Alparslan Delibıçak hayvanların altında yattığı ağaca yıldırım düştüğünü açıklayarak, ''Sayım yaptığımda 200 küçükbaş hayvanımdan 38 tanesinin öldüğünü belirledim. Yaklaşık 60 bin lira zararım oldu'' dedi.

Osmaniye'nin merkez Bahçe köyünde ağıla küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Alparslan Delibıçak'ın koyunları bulundurduğu ağılın yanındaki ağaca kuvvetli yağış sırasında yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle ağıla koşan Delibıçak, onlarca koyunun yerde yattığını gördü.

''38 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU''

Ağıl içerisinde hayvanların sayımını yapan Alparslan Delibıçak, 200 küçükbaş hayvanından 38 tanesinin yıldırım düşmesi sonucu telef olduğunu belirledi. Daha sonra sabah saatlerinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarının ardından telef olan hayvanlar iş makinesi yardımıyla yerleşim yerinden uzak bir noktaya gömüldü.

Ağıla yıldırım düştü, 38 küçükbaş hayvan telef oldu

''60 BİN LİRA ZARARIM OLDU''

Alparslan Delibıçak, "Dün gece saat 2 sıralarında kuvvetli yağış etkili oldu. Yağışın kuvvetini yitirmesiyle birlikte yıldırımlar çakmaya başladı. O sırada hayvanların altında yattığı ağaca yıldırım düştü. Koşup ağıla geldiğimde bir sürü hayvanın yerde yattığını gördüm. Sayım yaptığımda 200 küçükbaş hayvanımdan 38 tanesinin öldüğünü belirledim. Sabah saatlerinde de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer hasar tespit çalışması yaptı. Yaklaşık 60 bin lira zararım oldu" dedi.

Ağıla yıldırım düştü, 38 küçükbaş hayvan telef oldu
YORUMLAR
500
YILDIRIM DÜŞEN AĞILDA 38 KOYUN ÖLDÜ YILDIRIM DÜŞEN AĞILDA 38 KOYUN ÖLDÜ Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağıldaki 38 küçükbaş telef oldu Osmaniye'de yıldırım isabet eden ağıldaki 38 küçükbaş telef oldu
Kaynak: İHA

Osmaniye, Bahçe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:10 Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:31 Buca Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı: Asgari ücret 11 bin 500 TL
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
07:37 Miçotakis Türkçe paylaşımla Türk halkına seslendi: Biz düşman değiliz, aramızdaki dostluk ilişkilerine çok önem veririz
04:18 İstanbul'un ilk katlı otoparkıydı! Karaköy'deki 46 yıllık otopark, proje değişikliği sebebiyle kapatıldı
02:30 ABD Başkanı Biden: Rusya'nın referandumu sahtedir, Ukrayna topraklarını hukuka aykırı şekilde ilhak etmek için bir bahanedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 10:16:19. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de ağıla yıldırım düştü, 38 hayvan öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement